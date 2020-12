Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit le bout du tunnel avec Alaba !

Publié le 29 décembre 2020 à 1h45 par Th.B.

Dans le viseur d’un bon nombre de clubs à l’instar du PSG, David Alaba serait susceptible de trancher pour son avenir dans les prochaines semaines.

David Alaba pourrait quitter le Bayern Munich à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. En effet, le défenseur central polyvalent, capable de jouer en milieu de terrain central et au poste de latéral gauche, a vu le Bayern Munich retirer son offre de prolongation comme le président du conseil d’administration Karl-Heinz Rummenigge l’a récemment fait savoir. Au rayon des intéressés, le PSG se frotterait au Real Madrid, au FC Barcelone ou encore à la Juventus pour ne citer que ces clubs. Une belle bataille devrait avoir lieu à la fin de la saison puisque le clan Alaba serait en contact avec une poignée d’équipes intéressées par les services du potentiel futur ex-défenseur du Bayern Munich.

Une décision imminente d’Alaba et une féroce concurrence