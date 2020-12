Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à un gros problème avec Kevin Strootman ?

Publié le 30 décembre 2020 à 9h30 par T.M.

Du côté de l’OM, le départ de Kevin Strootman est toujours attendu. Cela pourrait-il arriver dès cet hiver ? La mission de Pablo Longoria s’annonce en tout cas très compliquée.

Aujourd’hui, Kevin Strootman est un vrai boulet au pied pour l’OM. Recruté en 2018 par Rudi Garcia, le Néerlandais n’a jamais réalisé l’investissement réalisé pour lui et surtout son salaire XXL, près de 500 000€, le plus gros de l’effectif marseillais. L’ancien de l’AS Rome pèse donc sur les finances de l’OM et à l’heure où la moindre économie est recherchée, un départ de Strootman ferait le plus grand bien. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois que les Phocéens cherchent à se séparer du milieu de terrain de 30 ans, en vain. Et pas sûr que Pablo Longoria y parvienne dans les semaines ou mois à venir…

Mission impossible ?