Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation fracassante dans le dossier Pogba !

Publié le 30 décembre 2020 à 20h30 par La rédaction

Très discret lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s'apprête à frapper fort l'été prochain, alors qu'Eduardo Camavinga, Erling Haaland ou encore Kylian Mbappe sont dans le viseur des dirigeants Merengue. Zinedine Zidane quant à lui ferait de Paul Pogba l'une de ses priorités, mais la concurrence s'annonce rude dans ce dossier, alors que la Juventus de Turin semble prête à tout pour rapatrier l'international français, sur le départ à Manchester United.

Quatre ans après son retour à Manchester United, Paul Pogba vit ses derniers mois sous les couleurs des Red Devils . Depuis l’arrivée de Bruno Fernandes l’hiver dernier, le numéro 6 mancunien a peu à peu perdu la confiance d’Ole Gunnar Solskjaer, qui préfère titulariser l’international portugais dans son système, reléguant ainsi Paul Pogba sur le banc. Récemment, Mino Raiola s’était montré très clair concernant l’avenir de son joueur, en annonçant un départ dès cet hiver : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » . S’il est depuis revenu sur ses propos en affirmant qu’un départ l’été prochain était plus probable, le départ de Paul Pogba semble bel et bien acté du côté de Manchester United, et les prétendants se bousculent pour le champion du monde français. Outre le Real Madrid, le PSG et la Juventus de Turin souhaiteraient s’attacher les services du milieu de 27 ans.

Le départ de Paul Pogba acté l’été prochain ?

Ainsi, la concurrence s’annonce rude pour le Real Madrid. Alors que Florentino Perez ne compte pas enregistrer le moindre renfort lors du prochain mercato hivernal afin de pouvoir frapper un grand coup l’été prochain, certains concurrents seraient prêts à passer à l’offensive dès cet hiver pour s’attacher les services de Paul Pogba. Récemment, la RAI affirmait que Manchester United avait fixé le prix de l’international français à environ 60M€. Un montant qui paraît inaccessible pour la plupart des clubs en raison de la crise financière qui touche le monde du football ces derniers mois. Toutefois, la Juventus n’aurait pas abandonné l’idée de rapatrier Paul Pogba dans les prochaines semaines, sous la forme d’un échange de joueurs ou d’un prêt avec option d’achat. Les Bianconeri profiteraient ainsi de la situation délicate au Real Madrid, qui souhaite attendre l’été prochain, et du PSG, qui est davantage concentré sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappe. Cependant, un départ de Paul Pogba cet hiver serait à écarter selon les informations de Romeo Agresti : « En janvier, c'est très difficile car Manchester United va essayer de le garder jusqu'à la fin de la saison parce qu'il est un joueur important. En été, je suis sûr à 100% qu'il partira, il n’y a aucune chance qu'il reste à Manchester United car il ne veut pas renouveler son contrat. Mino Raiola a été très clair à Tuttosport quand il a dit que Pogba veut relever un nouveau défi, et pour cette raison, il partira l’été prochain » a ainsi révélé le correspondant pour Goal dans The Italian Football Podcast. Cependant, si la Juventus de Turin semble contrainte de faire une croix sur Paul Pogba cet hiver, le champ ne serait pas libre pour Zinedine Zidane et Florentino Perez, alors que les dirigeants Bianconeri ne comptent pas en rester là...

La Juventus de Turin prête à tout pour rapatrier Pogba ?