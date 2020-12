Foot - Mercato

Mercato : Diego Costa fait ses adieux à l’Atlético de Madrid !

Publié le 30 décembre 2020 à 19h20 par La rédaction

Alors que Diego Costa a officiellement quitté l’Atlético de Madrid ce mercredi, l’attaquant de 32 ans a livré un vibrant hommage au club madrilène, en insistant tout particulièrement sur ses supporters.