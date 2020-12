Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi sur le départ ? La réponse !

Publié le 30 décembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Blessé depuis le début de saison, Mauro Icardi traverse une période compliquée au PSG. Alors que plusieurs formations de Serie A voudraient récupérer l’Argentin, celui-ci n’aurait pas l’intention de bouger de Paris.

Avec le départ de Thomas Tuchel, Mauro Icardi a certainement dû avoir le sourire. En effet, attiré par Leonardo dans la capitale, l'Argentin a vécu des derniers mois compliqués sous les ordres de l'ex-entraîneur du PSG qui le faisait très peu jouer. La situation d'Icardi était délicate dans la capitale. Ce dernier, éloigné des terrains depuis le début de la saison, a même vu Moise Kean exploser à la pointe de l’attaque du PSG en son absence. Et même si le club de la capitale a levé son option d’achat, l’enrôlant définitivement, Icardi pourrait faire ses valises lors des prochaines fenêtres de transferts. Le numéro 9 du PSG a toujours la cete en Serie A, et pourrait même servir de monnaie d’échange pour voir débarquer Paulo Dybala à Paris.

« Icardi se porte très bien en France »