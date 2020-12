Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive déjà prévue pour Eduardo Camavinga ?

Publié le 30 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que de grandes manœuvres sont prévues au Real Madrid cet été, Eduardo Camavinga pourrait bien poser ses valises en Espagne l’été prochain. Un transfert du Rennais qui aurait même déjà pu être réglé...

Si le Real Madrid s’est montré inhabituellement discret l’été dernier, c’est pour mieux frapper l’été suivant ! Florentino Pérez et Zinédine Zidane ont d’ores et déjà ciblé les joueurs qu’ils souhaitent voir débarquer dans la capitale espagnole. Une liste dans laquelle figurent Kylian Mbappé, grand objectif de la Casa Blanca depuis désormais plusieurs saisons, ainsi qu'Erling Braut Haaland, Dayot Upamecano, ou encore Eduardo Camavinga. Le joueur du Stade Rennais, en fin de contrat en juin 2022, devrait bien faire ses valises l’été prochain, et ce pour une belle somme.

Le Real veut Camavinga après l’avoir manqué l’été dernier