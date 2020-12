Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino va tout changer pour Di Maria

Publié le 30 décembre 2020 à 11h30 par A.C.

L’arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain et le départ de Thomas Tuchel vont avoir un grand impact sur l’avenir d’Angel Di Maria.

Comme la plupart des clubs européens, le Paris Saint-Germain traverse la pire crise de son histoire. Ainsi, personne ne s’attend à des énormes opérations de la part de Leonardo, à moins d’un départ de taille. Le directeur sportif du PSG va donc plutôt se concentrer sur des échanges, des occasions intéressantes... et sur les prolongations des joueurs déjà au club ! Si Kylian Mbappé et Neymar arrivent logiquement tout en haut des priorités, mais certains dossiers semblent plus urgents. C’est notamment le cas d’Angel Di Maria, dont le contrat avec le PSG se termine dans seulement quelques mois.

Avec Tuchel, ça ne passait plus

Joueur majeur du Paris Saint-Germain ces dernières années, Angel Di Maria a connu un coup de moins bien dernièrement. Cela semble directement lié à sa relation avec Thomas Tuchel. Début décembre, Téléfoot La Chaîne évoquait des tensions entre Di Maria et son entraineur, notamment à cause d’un choix fait lors de la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig (1-0). Le ton serait monté et cela a coïncidé avec une baisse du temps de jeu de Di Maria, qui n’aura fait un match plein que face à Strasbourg (4-0), pour le dernier match de l’année. Cela a également coïncidé avec des rumeurs autour d’un possible départ, avec notamment une Juventus à l’affût, à en croire les médias italiens.

Pochettino, synonyme de prolongation pour Di Maria ?