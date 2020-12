Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si c'était lui le nouveau gros coup de Leonardo ?

Publié le 30 décembre 2020 à 4h00 par A.C.

Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A, afin de renforcer le Paris Saint-Germain.

Les déboires de Mauro Icardi n’arrangent pas vraiment le Paris Saint-Germain. Durant toute la première partie de saison, Thomas Tuchel s’est en effet retrouvé avec Moise Kean en seule véritable option à la pointe de l’attaque. L’Italien a apporté satisfaction, mais un club comme le PSG ne peut se permettre d’avoir aussi peu de profondeur de banc. Ainsi, plusieurs noms ont été lié au club parisien ces derniers mois. Il y a eu Paulo Dybala, grande demande du nouvel entraineur Mauricio Pochettino, mais également Brenner, jeune pépite brésilienne de Sao Paulo.

Leonardo a tout intérêt à tenter le coup pour Milik

Le problème c’est que ces pistes coutent cher et le PSG ne peut pas se permettre des grosses dépenses, alors même qu’il traverse la pire crise économique de son histoire. Alors pourquoi ne pas se tourner vers Arkadiusz Milik ? L’attaquant n’a pas joué la moindre minute avec le Napoli lors de la première partie de saison et n’est inscrit ni dans la liste pour la Ligue des Champions, ni dans celle pour la Serie A. Un départ semble donc inévitable et son prix tournerait autour de 15M€, puisque son contrat avec le Napoli se termine en juin prochain ! D’ailleurs, certaines sources en Italie parlent même d’un possible départ à 0€ pour l’international polonais.