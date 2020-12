Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois premiers renforts de l’été 2021 d'ores et déjà identifiés ?

Publié le 26 décembre 2020 à 1h45 par B.C.

Prêtés au PSG l’été dernier, Moise Kean et Alessandro Florenzi se sont rapidement adaptés et pourraient ainsi rester dans la capitale. Telle serait en tout cas la volonté de Leonardo, tandis que l'option d'achat de Danilo Pereira devrait être levée automatiquement.

Dans un mercato marqué par la crise du covid-19, Leonardo est tout de même parvenu à réaliser quelques jolis coups. Le directeur sportif du PSG a notamment attiré Rafinha gratuitement en provenance du FC Barcelone et s’est fait prêter Alessandro Florenzi (AS Rome) et Moise Kean (Everton), deux joueurs qui se sont rapidement adaptés sous leurs nouvelles couleurs. Florenzi a su faire oublier Thomas Meunier en un rien de temps tandis que Kean a profité de la longue absence sur blessure de Mauro Icardi pour s’illustrer sur le front de l’attaque aux côtés notamment de Neymar et Kylian Mbappé. Un début de saison satisfaisant qui inciterait Leonardo à conserver les deux joueurs.

Alors que l'option d'achat de Danilo devrait être levée, Leonardo voudrait conserver Kean et Florenzi