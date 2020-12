Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les pépites de Zidane sont en difficulté !

Publié le 26 décembre 2020 à 1h30 par T.M.

Alors que l’avenir du Real Madrid pourrait s’écrire avec Takefusa Kubo et Reinier Jesus, pour l’instant, le présent des deux pépites est loin d’être radieux.

Du côté du Real Madrid, les dernières années ont été brillantes. Et à l’avenir, cela pourrait à nouveau être le cas. Alors que Zinedine Zidane peut actuellement compter sur de nombreux cadres, ceux ci se rapprochent indéniablement de la fin comme c’est le cas avec Sergio Ramos (34 ans), Luka Modric (35 ans) ou encore Karim Benzema (32 ans). Il faut donc penser à l’avenir et c’est pour cela que le Real Madrid penserait à Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou Erling Braut Haaland, appelés à être les stars de demain. Des pépites, la Casa Blanca en regorge également énormément, mais encore faut-il permettre à celles-ci d’éclore dans de bonnes conditions.

Des prêts infructueux ?

Rodrygo, Vinicius Jr, Martin Odegaard… Voilà à quoi pourrait ressembler le Real Madrid de demain. Une liste à laquelle on pourrait également ajouter Takefusa Kubo et Reinier Jesus. Souhaitant le meilleur pour ses pépites, la Casa Blanca a d’ailleurs envoyé ces deux derniers joueurs en prêt, à Villarreal et au Borussia Dortmund, pour qu’ils prennent de l’expérience et reviennent encore plus fort. Toutefois, pour le moment, c’est loin d’être le cas. En effet, sous les ordres d’Unai Emery, le Japonais joue très peu. De quoi inquiéter le Real Madrid. Et la situation est similaire avec le Brésilien en Allemagne. Dans cette situation, les Merengue pourraient d’ailleurs prendre une décision tonitruante en rompant les prêts de Kubo et Reinier pour les envoyer ailleurs, là où ils pourraient enfin jouer.