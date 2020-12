Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qatar, Messi... Un retour au Barça impossible pour Neymar !

Publié le 30 décembre 2020 à 14h45 par A.D.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Agusti Benedito a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas se jeter sur Neymar s'il remportait les élections du 24 janvier.

Neymar est formel, il veut retrouver Lionel Messi dès la prochaine saison. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » , avait-il confié à ESPN au début du mois de décembre. S'il n'a pas précisé où il voulait cohabiter avec Lionel Messi, Neymar ne devrait pas retrouver son compère au FC Barcelone selon Agusti Benedito. Lors d'un entretien accordé à Goal , le candidat à la présidence du Barça a totalement balayé l'idée d'un retour du numéro 10 du PSG au Barça.

«Nous nous attacherons davantage à convaincre Messi de rester qu'à faire revenir Neymar»