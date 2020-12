Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barça, Juve, PSG... Memphis Depay a tout prévu

Publié le 30 décembre 2020 à 13h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay semble avoir les idées claires sur son avenir.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais ainsi que star de l’équipe, Memphis Depay se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Jean-Michel Aulas a plusieurs fois exprimé le souhait de le prolonger, mais le Néerlandais n'a jamais vraiment semblé ouvert à une telle option. Ainsi, plusieurs grands clubs européens ont commencé à surveiller la situation de Depay. France Football annonçait cet été que Leonardo aurait tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain, mais la plus grosse piste semble concerner le FC Barcelone. Dès son arrivée, Ronald Koeman a réclamé le recrutement de son compatriote... mais celui-ci n’est jamais venu. Désormais, au sein de l’OL tout le monde s’attend à un possible départ dès ce mois de janvier. D’après les informations de Tuttosport cela serait plus que probable et pourrait notamment rapporter près de 5M€ à l’OL.

Depay, le gros coup hivernal de la Juventus ?

Il y a un club qui semble déterminé à tenter le coup pour Memphis Depay, cet hiver. Il s’agit d’après les informations de la presse italienne, de la Juventus. Ce mercredi, Il Corriere di Torino confirme l’intérêt bianconero pour le capitaine de l’OL, reparlant d’un possible échange avec Federico Bernardeschi. A en croire le quotidien turinois, l’international italien plaît beaucoup à l’OL, mais pour l’instant aucune véritable négociations n’aurait débuté. L’idée de la Juventus serait de passer à l’action en janvier, afin de prendre de vitesse la concurrence du PSG et du FC Barcelone. Elle pourrait d’ailleurs compter sur un atout de taille, puisque Il Corriere di Torino assure que Matthijs de Ligt échangerait énormément avec son compatriote.

Depay veut aller au bout de son contrat avec l’OL !