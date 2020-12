Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup en Premier League pour Pochettino ?

Publié le 30 décembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel a été officiellement remercié, Mauricio Pochettino devrait prendre le relais sur le banc parisien. Le technicien argentin pourrait remodeler l'effectif à sa sauce et une ancienne piste de son mandat à Tottenham pourrait émerger.

Les chemins de Mauricio Pochettino et du PSG devraient bientôt se croiser. A nouveau. Dans son parcours de joueur, l'ancien défenseur argentin a représenté le club de la capitale entre 2001 et 2003. Deux décennies plus tard, le natif de Murphy s'apprête à prendre les commandes des champions de France. Après le licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est plus que pressenti pour devenir le prochain entraîneur du PSG. En cas d'arrivée, les cartes seraient redistribuées, que ce soit au sein de l'effectif ou pour les objectifs de mercato. Ainsi, le technicien argentin pourrait favoriser l'arrivée de joueurs comme Paulo Dybala ou Dele Alli.

Wilfried Zaha plaît à Pochettino et au PSG