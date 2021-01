Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prévoirait déjà du lourd pour le Mercato !

Publié le 1 janvier 2021 à 12h30 par A.M.

A peine arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino pourrait réclamer plusieurs renforts à Leonardo. Entre ses anciens protégés et ses compatriotes, le technicien argentin pourrait frapper très fort dès cet hiver.

C'était le coup de tonnerre de la période des fêtes. Dans la foulée de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0), Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont reçu Thomas Tuchel dans les travées du Parc des Princes afin de lui signifier son licenciement, deux ans et demi après son arrivée. L'information a fuité le 24 décembre avant d'être officialisé par le PSG le 29 décembre. Le technicien allemand paye ses résultats et sa communication hasardeuse des dernières semaines. Pour le remplacer, c'est Mauricio Pochettino qui a été nommé. Le technicien argentin, libre depuis son départ de Tottenham il y a un peu plus d'un an, fait son retour au PSG, 17 ans après son départ en tant que joueur. Défenseur central et, même capitaine durant une saison, du club parisien entre janvier 2001 et juin 2003, Mauricio Pochettino fait donc son grand retour à Paris au sein d'un club qui a bien changé et dont les ambitions sont colossales. Et afin d'y parvenir, l'ancien coach des Spurs pourrait se montrer gourmand cet hiver.

Eriksen et Alli, ses anciens protégés

Pour commencer, deux pistes du PSG pourraient s'accélérer. En effet, depuis plusieurs semaines, Leonardo suit les situations de Christian Eriksen et Dele Alli, deux joueurs que Mauricio Pochettino a eus sous ses ordres à Tottenham et a utilisés à merveille. Par conséquent, l'arrivée du technicien argentin relance ces deux dossiers. En difficulté à l'Inter Milan, où il n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte, Christian Eriksen est annoncé avec insistance du côté du PSG par la presse italienne qui évoque régulièrement la possibilité d'un échange avec Leandro Paredes. Mais alors que l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma n'était pas un joueur de base de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait relancer son compatriote. Quoi qu'il en soit, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, la priorité du nouvel entraîneur du PSG se nomme Dele Alli. Le milieu de terrain anglais ne fait plus partie des plans de José Mourinho, et un départ cet hiver est parfaitement envisageable. Et Pochettino ne veut pas manquer l'opportunité de retrouver son ancien joueur.

Dybala et Messi, ses compatriotes qu'il peut influencer