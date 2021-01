Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et maintenant, quel avenir pour Dimitri Payet ?

Publié le 1 janvier 2021 à 10h30 par G.d.S.S.

Prolongé l’été dernier par l’OM, Dimitri Payet réalise pourtant une saison en demi-teinte. Mais il paraît désormais compliqué d’envisager une vente de l’international français…

Le 27 juin dernier, Jacques-Henri Eyraud se présentait en conférence de presse pour lâcher une petite bombe : la prolongation de contrat de Dimitri Payet jusqu’en 2024 avec l’OM. Une décision d’autant plus inattendue que le milieu offensif marseillais a accepté une baisse significative de son salaire pour continuer l’aventure avec son club de cœur : « Vous mettez mon salaire de base tous les ans dans la presse (plus de 500 000€ brut mensuels). Vous divisez par deux la première année (celle en cours) et vous enlevez 30% la seconde (la saison prochaine) », précisait récemment Payet à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe. Du coup, de quoi sera désormais fait son avenir ?

Payet parti pour tirer sa révérence à l’OM