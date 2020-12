Foot - Mercato

Mercato : Quel avenir pour Hatem Ben Arfa ?

Publié le 31 décembre 2020 à 22h30 par G.d.S.S.

Recruté en octobre dernier par les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa n’a signé que pour un an. Mais il devrait avoir des sollicitations s’il continue sur sa lancée…

Le 7 octobre dernier, les Girondins de Bordeaux officialisaient un coup pour le moins audacieux avec le recrutement gratuit d’Hatem Ben Arfa. Après une expérience très décevante de quelques mois au Real Valladolid, l’attaquant français de 33 ans avait à cœur de se relancer à Bordeaux : « Dès que j’ai vu que Jean-Louis Gasset était l’entraîneur, ça m’a donné envie de venir. J’aime beaucoup sa philosophie en tant qu’homme et entraîneur », confiait alors Ben Arfa à son arrivée. Et ce choix de carrière est en train de lui donner raison…

Une belle cote pour Ben Arfa l’été prochain ?

En effet, l’ancien attaquant de l’OM et du PSG compte déjà 2 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux. Et à ce rythme-là, nul ne doute qu’Hatem Ben Arfa aura des courtisans l’été prochain sur le marché, à moins que le club bordelais ne décide également de lui proposer de prolonger l’aventure. Affaire à suivre…