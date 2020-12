Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable chance pour la nouvelle piste de Longoria ?

Publié le 31 décembre 2020 à 17h00 par A.C.

Pisté par l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal, Arkadiusz Milik est en rupture totale avec son club du Napoli.

Voilà plusieurs mois déjà qu’André Villas-Boas réclame un attaquant de pointe... et Pablo Longoria semble l’avoir entendu ! Ce mercredi, Sport Italia a en effet révélé que l’Olympique de Marseille aurait activé la piste menant à Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli et qui n’a pas joué le moindre match de la saison. Des informations confirmées dans la foulée par RMC Sport , alors que Milik cherche désespérément un nouveau club cet hiver. Le Polonais est en effet en guerre avec son club depuis cet été, puisqu’après avoir refusé de prolonger, le président Aurelio De Laurentiis a décidé de l’écarter totalement de l’équipe.

L’énorme imbroglio autour de Milik pourrait profiter à l’OM