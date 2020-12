Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le mercato du Barça chamboulé par Coutinho ? La réponse !

Publié le 31 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

Coup dur pour le FC Barcelone ! Ce mardi, face à Eibar, Philippe Coutinho est sorti sur blessure. Touché au ménisque, le Brésilien va se faire opérer et sera absent plusieurs mois. Ronald Koeman devra donc faire ses Coutinho dans le secteur offensif. De quoi donc relancer les plans du Barça pour le mercato hivernal de janvier ?

Le FC Barcelone aura connu année 2020 très compliquée. Alors que l’humiliation face au Bayern Munich est encore dans les mémoires de tous, les Blaugrana souhaitent repartir de zéro avec un nouveau projet. Toutefois, pour le moment, les résultats ne sont pas au rendez-vous et la bande à Ronald Koeman ne cesse de décevoir. Il va donc falloir revenir en 2021 avec un tout autre visage pour viser plus haut. Alors que l’élection du nouveau président du Barça le 24 janvier prochain devrait impulser ce nouveau projet, le mercato hivernal pourrait également être la parfaite occasion pour trouver ce second souffle pour terminer de la meilleure des manières cette saison. Dans un monde idéal, le FC Barcelone recruterait différents joueurs pour résoudre les problèmes de Koeman, mais le fait est que les caisses sont actuellement vides. Difficile donc de faire venir des nouveaux joueurs et pour ne rien arranger, Philippe Coutinho vient de se blesser et sera absent plusieurs mois.

Un remplaçant à Coutinho ?

Touché au ménisque, Philippe Coutinho va prochainement se faire opérer et sera donc indisponible un certain temps. Un coup dur pour Ronald Koeman qui comptait énormément sur le Brésilien à son arrivée. Egalement privé d’Ansu Fati pour encore quelques semaines, l’entraîneur du Barça devra donc trouver d’autres solutions dans le secteur offensif. A moins qu’une recrue ne débarque en janvier ? Cela ne semble en aucun cas être prévu. En effet, ce jeudi, Mundo Deportivo l’annonce clairement, il ne faudrait pas s’attendre à voir un remplaçant à Philippe Coutinho débarquer prochainement, y compris Memphis Depay. Bien que l’attaquant de l’OL soit toujours très attendu par Koeman au Barça, il n’y a pas d’argent dans les caisses. « Nous avons perdu 300M€, on n’a pas d’argent ! », explique d’ailleurs une source blaugrana.

La solution trouvée en interne ?