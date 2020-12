Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp, Haaland… Ce projet colossal qui pourrait relancer le Barça !

Publié le 31 décembre 2020 à 3h30 par B.C.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta verrait les choses en grand pour relancer le club culé.

Depuis le 8-2 infligé par le Bayern Munich l’été dernier, le FC Barcelone peine à se relever. Entre les envies de départ de Lionel Messi, les débuts mitigés de Ronald Koeman et les problèmes financiers toujours présents, le club culé compte sur son prochain président pour repartir sur de bons rails. Le 24 janvier prochain, les socios iront aux urnes pour élire le successeur de Josep Maria Bartomeu, et parmi les pré-candidats, on retrouve Joan Laporta, l’un des favoris. L’ancien président du FC Barcelone brigue un troisième mandat et verrait les choses en grand en cas de victoire.

Laporta verrait les choses en grand