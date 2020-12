Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare du lourd pour cet hiver !

Publié le 31 décembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

L'hiver s'annonce chaud à Marseille. Contraint de vendre afin de rééquilibrer ses comptes, l'OM souhaite également se renforcer à bas coût pour conserver ses chances dans la lutte acharnée pour le podium en Ligue 1. Un sacré pour Pablo Longoria qui semble déjà avoir bien avancé sur plusieurs dossiers.

C'est un mercato crucial qui va débuter pour l'Olympique de Marseille ce 2 janvier. Et pour cause, le club phocéen souhaite se renforcer afin de ne pas se faire distancer dans la course au podium très disputée en Ligue 1, mais devra également vendre afin de renflouer ses caisses et équilibrer ses comptes. Un véritable casse-tête pour Pablo Longoria qui reconnaissait ces derniers jours dans les colonnes de La Provence qu'il faudrait « inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions . » Et cela sera même crucial puisque l'OM a besoin de recruter un latéral droit, afin de compenser le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, ainsi qu'un avant-centre, Dario Benedetto étant la seule option crédible pour André Villas-Boas à ce poste. Et visiblement, Pablo Longoria n'aurait pas perdu de temps.

Fosu-Mensah et Milik, les deux gros coups de Longoria ?

En effet, le head of football de l'OM aurait déjà bien avancé sur différents dossiers. Ainsi, pour le poste d'avant-centre, Pablo Longoria tenterait d'obtenir le prêt d'Arkadiusz Milik qui joue très peu à Naples, comme le révèle RMC Sport . L'idée du club phocéen serait de proposer à Naples de mettre en valeur son attaquant durant la seconde partie de saison afin d'attirer de potentiels clubs acheteurs l'été prochain. Pour cela, il faudrait que l'attaquant polonais prolonge son bail à Naples qui prend actuellement fin en juin prochain. Pablo Longoria n'avait donc pas menti quand il disait être en quête d'opérations créatives. Autre dossier activé ces dernières heures, celui concernant Timothy Fosu-Mensah d'après Sky Sports . Le jeune latéral droit de Manchester United voit son contrat prendre fin en juin prochain et selon les informations du Daily Mail , il aurait même refusé une prolongation de trois ans. Par conséquent, dès vendredi, Timothy Fosu-Mensah sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et l'OM ne compte pas laisser passer cette opportunité.

Des ventes vont suivre