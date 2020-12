Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un énorme coup à 0€ en Premier League !

Publié le 30 décembre 2020 à 20h00 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit pour compenser le départ de Bouna Sarr, l'OM s'intéresserait à Timothy Fosu-Mensah (22 ans), dont le contrat à Manchester United prend fin en juin prochain.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'apprête à vivre un période cruciale. Le club phocéen devra vendre afin de renflouer ses caisses tout en essayant de se renforcer afin de ne pas s'affaiblir de façon trop importante dans la course au podium en Ligue 1. Dans cette optique, la priorité de l'OM sera de recruter un latéral droit compte tenu du fait que le départ de Bouna Sarr n'a pas été compensé. « On a cherché un latéral droit dans les dernières heures du mercato, on a continué depuis à travailler pour trouver des alternatives avec des joueurs réalistes. Nous sommes ambitieux et l'ambitions nous pousse à améliorer l'équipe, mais dans un contexte particulier, celui du mercato d'hiver, qui est un marché d'opportunités », confiait ainsi Pablo Longoria ces derniers jours dans les colonnes La Provence. Et l'OM aurait une première idée.

L'OM surveille Timothy Fosu-Mensah