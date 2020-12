Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria dévoile sa grande priorité pour cet hiver !

Publié le 28 décembre 2020 à 11h15 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria confirme que la priorité de l'OM sera de trouver un nouveau latéral droit avec l'échec du transfert de Joakim Maehle.

Le 2 janvier, le mercato d'hiver va ouvrir ses portes, et l'une des priorités de l'OM sera de dénicher un latéral droit. En effet, Bouna Sarr a quitté le club dans les dernières heures du mercato pour s'engager avec le Bayern Munich. Un départ qui n'a toujours pas été compensé malgré l'intérêt concret pour Joakim Maehle. Le transfert de l'international danois a en effet capoté dans les derniers instants du marché estival, Genk ayant revu ses exigences à la hausse sans raison apparente. L'OM prévoyait de revenir à la charge cet hiver, mais Joakim Maehle a finalement rejoint l'Atalanta. Un coup dur pour l'OM qui n'empêche toutefois pas Pablo Longoria de rester ambitieux.

Longoria veut un latéral droit pour l'OM