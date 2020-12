Foot - Mercato - OM

Mercato : McCourt, vente... Le clan Louis-Dreyfus prêt à racheter l'OM ? La réponse !

Publié le 30 décembre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Alors que Kyril Louis-Dreyfus a monté un projet de rachat pour devenir propriétaire de Sunderland, son nom a circulé du côté de la Canebière où la vente de l'OM ne cesse de faire parler. Mais selon Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe, il est très peu probable que le fils de Margarita et Robert Louis-Dreyfus devienne un jour propriétaire de l'OM.

Grand fan de l'Olympique de Marseille, Kyril Louis-Dreyfus en deviendra-t-il un jour le grand patron ? La rumeur a circulé ces dernières semaines puisque le fils des anciens propriétaires du club phocéen s'apprête à racheter Sunderland. Stewart Donald, l'actuel propriétaire du club anglais, qui est redescendu en League One, troisième division anglaise, aurait conclu un accord avec un consortium dirigé par l’actionnaire minoritaire Juan Sartori, homme d'affaires uruguayen auquel s'est associé Kyril Louis-Dreyfus. Du haut de ses 23 ans, il semble donc bien décidé à marcher sur les pas de ses parents, qui ont tour à tour été propriétaires de l'OM avec des fortunes diverses. D'ailleurs, Margarita Louis-Dreyfus avait conservé 5% des parts de l'OM, ce qui démontre la volonté de la famille de ne pas trop s'éloigner de Marseille. Tous ces indices réunis ont suffi pour alimenter les rumeurs concernant un possible retour du clan Louis-Dreyfus à la tête de l'OM alors que Frank McCourt ne serait pas opposé à une vente du club. Toutefois, à moyen terme, cette éventualité semble difficilement envisageable. D'ailleurs, ces derniers jours, Kyril Louis-Dreyfus expliquait ce qui l'a poussé à se positionner sur le rachat de Sunderland plutôt qu'à l'OM : « À la suite de la vente de l’OM, je me suis tenu à une idée : on ne fait plus rien dans le foot, c’est un business pourri. Mais Sunderland c’est un projet spécial, vraiment. Le potentiel est en Angleterre. À l’OM, on n’avait pas le Vélodrome, ce qui nous causait plein de problèmes. Sunderland est propriétaire de son stade, avec la septième capacité du pays. La ferveur des gens rappelle celle de Marseille. En D3, avant la crise sanitaire, il y avait plus de spectateurs en moyenne (près de 32 000) que dans la moitié des clubs de Premier League. Tu ne peux pas acheter cela ! Dans des villes comme Zurich, Monaco, personne ne s’intéresse au foot, ça limite les possibilités d’expansion. » Mais à 23 ans, le fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus a encore du temps pour envisager une autre opportunité de revenir à l'OM.

«Il y a 99% de chance que son rapport à l'OM reste passionnel»