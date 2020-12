Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Le Real Madrid prêt à chambouler ses plans ?

Publié le 30 décembre 2020 à 15h30 par A.C.

Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain, semble être la véritable obsession du Real Madrid. Pourtant, les choses pourraient changer...

Depuis son explosion, Kylian Mbappé est régulièrement lié au Real Madrid. D'ailleurs, il aurait très bien pu rejoindre le club espagnol dès 2017 en quittant l’AS Monaco, mais a finalement préféré ne pas brûler les étapes et rejoindre donc le Paris Saint-Germain. Le président Florentino Pérez ne s’avoue toutefois pas vaincu. La presse espagnole nous parle depuis des années de la grande opération épargne au Real Madrid, qui consisterait à mettre le maximum d’argent de côté pour ensuite lancer une offensive d’envergure sur Mbappé et ainsi l’arracher au PSG. Ainsi, Pérez a vendu à tout va, comme avec Achraf Hakimi cet été, ou encore Mateo Kovacic et Theo Hernandez l’été précédent. Les récents prêts de James Rodriguez et de Gareth Bale auraient servi à une réduction de la masse salariale et à Madrid on annonce que l’opération Mbappé sera lancée à l’été 2021.

« Le Real Madrid n’a pas l’argent pour acheter Mbappé cet été »

Mais voilà, la crise sanitaire est passée par là et a laissé des clubs exsangues, qui ont perdu énormément d’argent ou qui croulent sous les dettes. Le Real Madrid ne fait pas exception. « Aujourd’hui, personne ne peut s’offrir Neymar ou Mbappé. Pas même le Real Madrid » a assuré le journaliste Julien Laurens, qui collabore notamment avec ESPN , RMC Sport et BT Sport . « Ils n’ont pas l’argent pour acheter Mbappé cet été et payer le salaire qu’il veut ». Au Paris Saint-Germain on semble d’ailleurs l’avoir compris. Leonardo souhaite en effet prolonger le contrat de Mbappé, qui le lie actuellement au PSG jusqu’en juin 2022 et récemment, il s’est montré quelque peu optimiste. « Ça avance bien, on a fait des pas en avant par rapport à 10-15 jours » a expliqué le directeur sportif du PSG, au micro de Canal + .

