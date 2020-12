Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino et Leonardo sont tombés d’accord pour ce dossier chaud !

Publié le 30 décembre 2020 à 13h45 par A.C.

Leonardo et Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, auraient déjà discuté d’un dossier du mercato hivernal.

L’arrivée de Mauricio Pochettino pourrait apporter son lot de changements au Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs pourraient être relancés, certains pourraient partir, mais d'autres pourraient surtout arriver ! La presse italienne assure en effet que Pochettino aurait l’intention de retrouver certains de ses anciens joueurs de Tottenham, au PSG. Cela serait notamment le cas de Christian Eriksen, qui a vécu une année 2020 catastrophique à l’Inter. Selon nos informations, le Danois n’est pas la priorité du nouveau coach du PSG, qui penche plutôt pour Dele Alli, dont le départ de Tottenham semble inéluctable.

Pochettino et Leonardo pas vraiment fan d’Eriksen