Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération XXL de Leonardo va passer à la vitesse supérieure !

Publié le 30 décembre 2020 à 9h45 par A.C.

Cet hiver, Leonardo pourrait une nouvelle fois trouver son bonheur en Serie A.

Voilà des mois déjà que la presse italienne évoque l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Christian Eriksen. Il faut dire que le Danois, en dépit d’une année 2020 catastrophique, reste un joueur de talent. Ainsi, Leonardo aurait déjà commencé à discuter avec l’Inter... qui rêverait de boucler un échange au cours du mercato hivernal. En effet, Leandro Paredes plait énormément aux Nerazzurri . Le milieu du PSG avait déjà été tout proche de poser ses valises dans le nord de l’Italie lors du dernier mercato et cette fois, ça pourrait être la bonne. Tout récemment, Il Corriere dello Sport annonçait toutefois qu’aucune véritable négociation n’avait débité, entre le PSG et l’Inter.

Zhang donne le feu vert pour l’échange Eriksen/Paredes