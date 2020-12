Mercato - PSG : Nouvelle menace pour Leonardo avec Eriksen ?

Foot - Mercato - PSG

En difficulté à l'Inter, Christian Eriksen voudrait changer de club dès le mois de janvier. Alors qu'il serait suivi par le PSG, le milieu offensif danois figurerait également sur les tablettes de West Ham. D'ailleurs, les Hammers auraient déjà approché l'Inter pour tenter de récupérer Christian Eriksen en prêt cet hiver.

Arrivé en janvier 2020, Christian Eriksen n'est jamais parvenu à faire son trou à l'Inter. Peu utilisé par Antonio Conte, l'ancien de Tottenham voudrait faire ses valises dès le mois de janvier. Alors qu'il disposerait toujours d'une belle cote de popularité sur le marché, Christian Eriksen intéresserait le PSG, Manchester United et Arsenal. Mais ce ne serait pas tout, puisque West Ham serait également dans la course. Et pour prendre les devants sur ce dossier, les Hammers seraient déjà passés à l'action.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , la direction de West Ham aurait ouvert les discussions avec son homologue de l'Inter. Lors de leurs échanges avec les Nerazzurri , les Hammers auraient fait part de leur volonté de récupérer Christian Eriksen en prêt au mois de janvier. Bien que le milieu offensif danois attendrait un signe du PSG, Leonardo devrait tout de même garder un oeil attentif sur West Ham.

#WestHam have opened talks with #Inter for Christian #Eriksen on loan. The danish player waitng for a call from #PSG, where is coming his mentor Mauricio #Pochettino. #transfers