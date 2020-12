Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente presque bouclée pour cet hiver ?

Publié le 29 décembre 2020 à 22h15 par A.C.

Prêté par l’Olympique de Marseille cet été, Maxime Lopez réalise des très belles prestations en Serie A.

En difficulté depuis l’arrivée d’André Villas-Boas la saison dernière, Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo lors du dernier mercato estival. Et l’'Italie réussit plutôt bien à l’ancien de l’Olympique de Marseille ! A l’image de l’équipe neroverde, actuellement quatrième du championnat, Lopez réalise d’excellentes prestations en Serie A et a rapidement convaincu ses dirigeants. « Nous voulons le garder à l'issue de cette saison. C'est un prêt avec option et obligation d'achat » a expliqué Giovanni Rossi, directeur sportif de Sassuolo, à Eurosport . « Il y a des conditions précises pour les lever. Selon moi, les conditions seront réunies pour les deux. Une obligation à partir de 20 matches ? Oui oui ».

Lopez acheté par Sassuolo dès janvier