Mercato : Barcelone, Qatar, MLS… L’incroyable plan de Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 30 décembre 2020 à 16h30 par La rédaction

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Lionel Messi attire les convoitises. Que ce soit des plus grands clubs européens comme le PSG ou Manchester City, mais aussi loin du Vieux Continent. D'ailleurs, la Pulga pourrait rester encore un peu avec les Blaugrana avant de partir dans un championnat exotique.

A tout moment, l'avenir de Lionel Messi peut basculer. Souhaitant partir depuis cet été, la Pulga avait même envoyé un burofax au FC Barcelone pour officialiser ses envies. Sur le marché pour la première fois de sa carrière, le sextuple Ballon d'or attire naturellement les prétendants. Tous les grands clubs ont pensé à un moment donné à un plan pour accueillir l'international argentin. Mais le FC Barcelone a serré les dents et conservé son capitaine. En revanche, les Blaugrana pourraient bien perdre Lionel Messi gratuitement à la fin de son contrat, c'est-à-dire en juin prochain. Le PSG et Manchester City seraient les favoris pour l'accueillir et la balance semble à l'équilibre entre l'appel du pied de Neymar d'un côté et le plan dessiné par Pep Guardiola de l'autre.

La Coupe du Monde avant de partir au Qatar ou en MLS

Si Lionel Messi pourra librement se mettre d'accord avec un club dès le 1er janvier, l'attaquant ne voudrait pas prendre de décision avant la fin de la saison. D'ici là, le FC Barcelone sera passé par ses élections et connaîtra son nouveau président. D'après les informations de Gol , le joueur de 33 ans aurait déjà un sujet à mettre sur le table du futur vainqueur. A contre-courant de sa dernière requête et de son burofax, le numéro 10 argentin demanderait à prolonger son contrat d'une saison, jusqu'en 2022 donc, pour préparer idéalement la prochaine Coupe du Monde avec sa sélection. Ce n'est qu'ensuite que la séparation serait effective. Après le Mondial au Qatar, la Pulga ne devrait pas rentrer en Europe, deux destinations auraient déjà ses faveurs. Messi pourrait alors rester sur le sol qatari et découvrir la Qatar Stars League ou décoller vers les Etats-Unis pour évoluer en MLS.

Deux options aux Etats-Unis

La possibilité de rejoindre le pays de l'oncle Sam n'est cependant pas une nouveauté. Le plan de Manchester City contiendrait d'ailleurs un rebond de trois saisons à New York City, une franchise du même groupe. Mais de son côté, Lionel Messi aurait coché une autre équipe : l'Inter Miami. Le projet de l'actuel capitaine barcelonais serait même bien ficelé puisqu'il y retrouverait Luis Suarez, son ami et ancien coéquipier. Au-delà de l'aspect sportif, ce choix trouverait aussi des motivations personnelles et familiales, le natif de Rosario aimerait ainsi offrir le rêve américain à ses enfants. Mais en cas d'arrivée en MLS, le rêve américain, ce pourrait bien être Lionel Messi lui-même...