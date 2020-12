Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola a dressé son plan de vol pour Lionel Messi !

Publié le 30 décembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat le 30 juin, Pep Guardiola serait déterminé à se l'offrir. Depuis la dernière interview de La Pulga, le coach de Manchester City serait de plus en plus confiant. Et pour parvenir à ses fins, et devancer le PSG, l'ancien coach du FC Barcelone aurait déjà tout prévu.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a fait parvenir un burofax à la direction du FC Barcelone pour l'informer de son intention de quitter le club. Malheureusement pour La Pulga , les têtes pensantes catalanes ont refusé de lui accorder un bon de sortie. Engagé jusqu'au 30 juin prochain avec le Barça, Lionel Messi n'aurait plus qu'à attendre la fin de cette saison pour partir librement. Interrogée par le journaliste Jordi Évole sur son avenir, la star argentine a fait clairement savoir que sa décision ne sera prise qu'au dernier moment. « Je vais attendre la fin de la saison. L’important, c’est de penser à l'équipe, de bien finir l'année, de penser à essayer d'obtenir des titres et de ne pas se laisser distraire par d'autres choses. (...) Je sais qu’il y a beaucoup de gens à Barcelone, des supporters, qui veulent que je reste. Je sais aussi qu'il y a des gens qui, après ce qui s’est passé cet été, pensent différemment. Mais je ferai ce qui est le mieux pour le club et pour moi. Je n'ai aucun doute, je sais ce que me disent mon coeur et ma tête. Je veux revenir à Barcelone, quand j'arrêterai ma carrière de joueur, je veux rester au club, d'une manière ou d'une autre, en apportant ce que je sais. J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat (la MLS). Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard, c'est pour ça que je dis revenir. (…) Ce que j’ai envie de dire aux gens, c’est que je ne sais pas si je partirai ou non. Si je pars, je voudrais partir de la meilleure façon, toujours en parlant hypothétiquement, je voudrais revenir un jour, je voudrais revenir dans la ville, travailler dans le club, apporter ma contribution. Barcelone est beaucoup plus grand que n'importe quel joueur, même pour moi évidemment, et avec un peu de chance, le président qui viendra fera bien les choses pour permettre de remporter des titres importants » , a développé Lionel Messi lors d'un entretien accordé à La Sexta ce dimanche.

Pep Guardiola affiche sa confiance pour Lionel Messi