Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Lionel Messi !

Publié le 30 décembre 2020 à 3h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et de Manchester City, Lionel Messi n’aurait plus la volonté de poursuivre au FC Barcelone où son contrat court jusqu’en juin prochain. Et selon Guillem Balague, le PSG semble avoir une réelle opportunité.

À l’occasion d’un entretien accordé à La Sexta , Lionel Messi s’est livré sur à peu près tous les sujets possibles. Le capitaine du FC Barcelone s’est montré très ouvert en ne laissant pas de réel indice sur la suite de sa carrière. En effet, son contrat court jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone et son nom est constamment lié au PSG depuis l’appel du pied de Neymar et à Manchester City, d’autant plus depuis que Pep Guardiola a prolongé jusqu’en juin 2023. Pour Guillem Balague, journaliste de la BBC et de SPORT , le sort en est déjà jeté pour Lionel Messi : il partira à la fin de la saison.

« Il a pris sa décision, il veut partir »