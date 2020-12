Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Thomas Tuchel serait déjà identifiée !

Publié le 30 décembre 2020 à 2h00 par B.C.

Alors que le PSG vient tout juste d’officialiser le départ de Thomas Tuchel, une tendance claire se dessine pour l’avenir du tacticien allemand…

C’est désormais officiel, Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a annoncé ce mardi le départ du tacticien allemand, à six mois de la fin de son bail. « Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir », a confié Nasser Al-Khelaïfi. Comme annoncé par le 10 Sport, Mauricio Pochettino va signer un contrat de deux ans et demi avec le PSG, et de son côté, Thomas Tuchel aurait déjà quelques pistes pour rebondir.

Tuchel bien parti pour rebondir en Angleterre