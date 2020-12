Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG ou Manchester City, c’est l’heure du choix pour Messi !

Publié le 29 décembre 2020 à 19h30 par Th.B.

À l’occasion d’un entretien accordé à La Sexta, Lionel Messi n’a pas donné d’indice concernant son avenir, qu’il s’écrive à Barcelone ou ailleurs. Cependant, pour le journaliste Guillem Balague, Messi aurait déjà pris la décision de partir. Il ne resterait plus qu’à attendre son choix entre le PSG et Manchester City.

Dimanche soir, La Sexta a diffusé un long entretien d’une heure avec Lionel Messi dans lequel le capitaine du FC Barcelone n’a éludé aucun sujet. De son départ avorté l’été dernier à la gestion du transfert de Luis Suarez en passant par l’appel du pied de Neymar pour qu’il le rejoigne au PSG et des contacts avec Pep Guardiola, l’Argentin a parlé de tout. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Barça , Lionel Messi pourrait toujours rallonger son aventure longue de 20 ans avec le FC Barcelone selon Joan Laporta. « J’espère que la situation avec Leo puisse s’inverser. Je pense que le plus important est que Leo dise qu’il attende le prochain président pour se décider et il sera disposé à écouter la proposition du Barça. On m’a dit qu’il attendra jusqu’à la fin de la saison. Je préfère voir le positif, et cela me parait être très positif ». Pour As , le candidat à la présidence du FC Barcelone, dont les élections se tiendront le 24 janvier prochain, a fait part de son optimisme dans le dossier Messi. La tendance depuis ladite interview serait à une attente jusqu’aux élections dans l’esprit de Lionel Messi afin de s’entretenir avec le prochain président concernant le nouveau projet pour une prise de décision directe d’après Fabrizio Romano. Néanmoins, la messe serait déjà dite.

« Il veut partir, il a décidé de partir »

Invité à s’exprimer lundi soir sur les ondes de la BBC 5 Live Sport, Guillem Balague a mis les choses au clair concernant les dessous du feuilleton Lionel Messi. Le journaliste de SPORT a d’ailleurs fait savoir à quel point il a été difficile pour le capitaine du FC Barcelone de réintégrer le groupe blaugrana après sa tentative de départ. Cependant, sa position resterait inchangée à propos de son avenir. « Il a admis, et je vais commencer par là, qu’il était difficile pour lui de revenir. Une fois qu’il a été forcé de rester à Barcelone, il était délicat pour lui de revenir dans ce vestiaire après avoir dit et senti qu’il avait bouclé un cycle. Et de retourner dans ce vestiaire et devoir avoir à faire à d’autres personnes qu’il ne connaissait pas, il a senti qu’il n’y avait pas assez de joueurs issus du centre de formation et que tout ça compliquait encore plus le sentiment d’unité, ce qui est la clé pour remporter des titres. Il a aussi dit qu’il veut remporter des trophées. Et à Barcelone, il est très difficile de faire ça. La situation, financièrement parlant, est dramatique. Que Barcelone a besoin de joueurs comme Neymar, lui-même, voire même Mbappé pour gagner. Et Barcelone ne sera pas en mesure de faire cela. Alors de ce point de vue, si vous me demandez mon opinion à propos de ce qu’il s’est passé dimanche et ce qu’il a dit, fondamentalement, il n’a pas changé d’idée. Il veut partir, il a décidé de partir. C’est là qu’il en est pour le moment ». Voici une partie du long témoignage que le journaliste de la BBC a livré à la radio anglaise. Mais ce n’est pas tout. Le FC Barcelone aurait une ultime chance de conserver Lionel Messi : l’élection de Joan Laporta, ancien président du FC Barcelone de 2003 à 2010 et proche du clan Messi. Cependant, même si cette éventualité se réalisait, les dés semblent déjà jetés…

« Qu’est-ce que le Barça peut bien lui vendre ? Que Neymar va venir ? Non »