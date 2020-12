Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman, les dessous d’un départ impossible !

Publié le 30 décembre 2020 à 14h30 par T.M.

Après l’avoir recruté pour 25M€ et lui promis un salaire XXL, l’OM se retrouve aujourd’hui avec Kevin Strootman sur les bras. Un boulet dont les Phocéens cherchent à se débarrasser depuis plusieurs mois déjà. Une mission qui a jusqu’à présent été un échec et cela pourrait rester ainsi.

En 2018, à l’initiative de Rudi Garcia, l’OM part chercher Kevin Strootman, ancien joueur du technicien français, à l’AS Rome. Pour cela, les Phocéens ne regardent pas à la dépense en signant un chèque de 25M€ et confiant un salaire mensuel de 500 000€ au Néerlandais. Joueur le mieux payé du club, le Néerlandais devait donc porter l’équipe vers le haut, mais le fait est qu’aujourd’hui, cela est loin d’être le cas. En effet, Strootman est plus un boulet qu’autre chose. Disposant d’un rôle dans la rotation d’André Villas-Boas, le joueur de 30 ans n’apporte que très peu, tandis que son salaire pèse énormément sur les finances de l’OM. L’investissement réalisé il y a plus de deux ans maintenant est donc loin d’être rentable et c’est pour cela que la Canebière, on cherche à tout prix à mettre fin à ce calvaire en se séparer de Kevin Strootman.

Un dossier mal géré par Zubizarreta…

Cela fait maintenant plusieurs mois désormais que l’OM cherche à trouver preneur pour Kevin Strootman. Au printemps 2019, Jacques-Henri Eyraud avait d’ailleurs été très clair face à son joueur, lui demandant de partir, notamment pour ne plus avoir à payer son salaire colossal. Comme le révèle La Provence ce mercredi, cette mission aurait donc été confiée à Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif de l’OM. Toutefois, l’Espagnol, déjà pas conquis par le recrutement de Strootman, n’aurait pas été très chaud de remplir cette tâche, laissant alors le soin aux agents du Néerlandais de trouver une porte de sortie. Problème, Kevin Strootman, sous contrat jusqu’en 2023, n’a jamais voulu quitter la Canebière et n’a donc, pas conséquent, par forcé pour trouver un point de chute.

… qui sera compliqué à finaliser pour Longoria !