Mercato - PSG : La première opération XXL de Pochettino se précise !

Publié le 31 décembre 2020 à 14h00 par B.C.

Activée par Leonardo, la piste Christian Eriksen pourrait rapidement s’emballer avec l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, d’autant qu’à l’Inter, on privilégierait un départ du milieu de terrain vers la capitale.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans les prochaines heures, et le PSG compte s’y montrer actif. Comme l’été dernier, Leonardo espère réaliser plusieurs coups malgré l’épidémie de Covid-19 qui bouleverse l’économie du football. Ainsi, c’est donc vers des prêts et des échanges que le directeur sportif parisien pourrait se tourner afin de mettre la main sur des joueurs en difficulté dans leur club. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dele Alli plaît à Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur à Tottenham, et apparaît même comme sa priorité pour cet hiver. Cependant, le dossier Christian Eriksen est également ouvert au PSG, un joueur que connaît parfaitement le successeur de Thomas Tuchel. D’après la Gazzetta dello Sport ce mercredi, le départ du Danois serait acté au sein de l’Inter, et des négociations pourraient prochainement démarrer avec le PSG, l’option privilégiée par les Nerazzurri .

L’échange Paredes-Eriksen serait l’option préférée de l’Inter