Mercato - ASSE : Puel aurait bouclé l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 31 décembre 2020 à 16h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre pour cet hiver, l'ASSE serait proche de boucler l'arrivée Mostafa Mohamed (23 ans). D'abord réticent à vendre son joueur, Zamalek aurait fini par céder.

Durant le mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne aura deux priorités très claires. La première sera de recruter un défenseur central afin de compenser le départ de Wesley Fofana et la seconde sera de dénicher un avant-centre. Et pour cause, Charles Abi et Jean-Philippe Krasso semblent encore un peu tendres pour le très haut niveau ce qui pousser Claude Puel à utiliser Arnaud Nordin, Romain Hamouma voire Denis Bouanga à la pointe de son attaque, alors que ce ne sont pas des avants-centres de formation. L'ASSE avait bien tenté d'obtenir le prêt de M'Baye Niang en fin de mercato estival, mais le deal avait capoté au dernier moment. Et cet hiver, Claude Puel ne compte pas perdre de temps.

Mostafa Mohamed tout proche de l'ASSE

Ainsi, l'ASSE a rapidement identifié sa priorité en attaquant : Mostafa Mohamed (23 ans). Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement des Verts, s'est même rendu en Égypte afin de négocier son transfert. L'attaquant du Zamalek fait même le forcing pour quitter son club, ce qui n'a pas été du goût de ses dirigeants qui auraient d'abord songer à le bloquer. Finalement, à en croire les informations du journaliste Egyptien Khaled Al-Ghandour, Zamalek aurait fini par céder et serait désormais disposé à céder son attaquant à l'ASSE. A tel point que des émissaires stéphanois auraient fait le voyage afin de boucler ce transfert. Malgré la volonté de Zamalek de conserver son attaquant jusqu'à la fin de la saison, Mostafa Mohamed, qui voulait partir cet hiver, aurait obtenu gain de cause. Une aubaine pour Claude Puel qui semble tenir son avant-centre tant attendu.