Mercato - Juventus : Tout serait déjà acté pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 31 décembre 2020 à 20h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a fait parler de lui ces derniers mois dans la rubrique transfert. Cependant, un départ de Turin ne serait pas d’actualité pour la star portugaise.

Alors qu’il fêtera ses 36 ans en février prochain, Cristiano Ronaldo reste toujours aussi impressionnant. Cette saison, le quintuple Ballon d’Or a déjà inscrit 16 buts en 14 apparitions, mais sur le plan collectif, le bilan est plus mitigé. Cristiano Ronaldo était en effet habitué à briller sur la scène européenne avec le Real Madrid, ce qu’il peine à reproduire avec la Juventus depuis son arrivée en 2018. Ainsi, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, son avenir est remis en question, d’autant plus avec la crise du Covid-19 qui bouleverse les finances des clubs, et qui pourrait amener la Juventus à s’interroger sur son avenir...

Un départ n’est pas envisagé par Cristiano Ronaldo