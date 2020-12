Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès dézingue Ben Arfa pour son passage à Paris !

Publié le 14 décembre 2020 à 0h15 par H.G.

Alors qu’Hatem Ben Arfa n’a clairement pas brillé lors de son passage au PSG, Pierre Ménès estime que le joueur évoluant désormais aux Girondins de Bordeaux est le principal responsable de son échec dans la capitale française.

Recruté libre à l’été 2016 en paraphant un contrat de deux ans, Hatem Ben Arfa n’a clairement pas été à la hauteur des attentes pendant ses deux saisons au PSG. Plus encore, le moins que l’on puisse dire est que le milieu offensif français a disparu des radars dès sa première saison après une succession de mauvaises performances et en raison d'une condition physique qui laissait à désirer. Malgré cela, Hatem Ben Arfa a souhaité rester au PSG lors de la saison 2017/2018, mais sa situation n’a en rien évolué, le joueur désormais âgé de 33 ans s’étant même brouillé avec le propriétaire du club de la capitale d’après certaines informations parues à l’époque.

« Tu peux pas pleurer d’être au placard non plus »