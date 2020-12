Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce flop du projet McCourt raconte son calvaire à Marseille !

Publié le 13 décembre 2020 à 23h00 par H.G.

Passé par l’OM entre 2017 et 2020, Grégory Sertic est revenu sur son aventure très délicate au sein de l’écurie phocéenne, marquée par des blessures, des performances décevantes, et surtout peu de matchs disputés.

L’Olympique de Marseille pensait avoir réalisé une belle opération en janvier 2017 en recrutant Grégory Sertic. Joueur des Girondins de Bordeaux entre 2008 et 2017, le jeune retraité désormais âgé de 31 ans avait été enrôlé pour apporter toute son expérience à l’entrejeu marseillais. Seulement voilà, l’histoire a rapidement tourné au vinaigre. Son passage à Marseille s’est avéré être un échec puisqu’en trois saisons et demie, Grégory Sertic n’a disputé que 25 rencontres avec l’OM, dont la moitié lors de ses six premiers mois. Ainsi, il a logiquement quitté la cité phocéenne l’été dernier au terme de son contrat, sans le moindre regret de la part des observateurs marseillais. Et quelques mois après son départ, Grégory Sertic est revenu sur son échec à l’OM ce dimanche dans le Canal Football Club , justifiant celui-ci par le fait d’être entré dans un cercle vicieux.

« Quand le mental ne va pas, le physique ne va pas et ça se joue sur les performances »