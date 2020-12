Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG est prévenu pour Lionel Messi !

Publié le 13 décembre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi honore actuellement la dernière année de son contrat au FC Barcelone, Joan Laporta affiche l’ambition de régler le problème de la masse salariale colossale du club catalan tout en prolongeant le bail de l’international argentin.

S'il est resté au FC Barcelone l’été dernier malgré ses envies de départ, le feuilleton entourant l’avenir de Lionel Messi est encore très loin d’être réglé. Et pour cause, l’Argentin honore actuellement la dernière année de son contrat. Le natif de Rosario se dirige donc tout droit vers un départ libre le 30 juin prochain pour l’heure, les négociations dans l’optique de son renouvellement de contrat n’ayant pas repris depuis qu’il y a mis un terme au printemps dernier. Plus encore, l’enjeu de la prolongation de Lionel Messi intervient dans un contexte financier des plus délicats pour le FC Barcelone, en plein coeur de la pandémie de Covid-19, l’écurie catalane ne disposant pas de beaucoup de liquidités et n’ayant donc eu d’autre choix que de diminuer les salaires de ses joueurs à deux reprises ces derniers mois. Cependant, malgré cette situation délicate pour le Barça, Joan Laporta ne désespère pas de pouvoir trouver un moyen afin de prolonger Lionel Messi, le candidat à l’élection présidentielle prévue le 24 janvier prochain affirmant qu’il faut tout tenter pour régler à la fois les soucis économiques du Barça et l’avenir du sextuple lauréat du Ballon d’Or.

« On doit essayer. Pour l'intérêt du club »