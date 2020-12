Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pousserait pour l’arrivée de deux internationaux français !

Publié le 13 décembre 2020 à 22h15 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait toujours à Houssem Aouar et Léo Dubois, Kylian Mbappé serait plus que favorable à la venue des deux joueurs de l’OL.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait décider de faire son marché à Lyon. En effet, le10sport.com vous révélait dès le mois de janvier dernier que Nasser Al-Khelaïfi appréciait le profil d’Houssem Aouar, et ça n’a pas changé. Le PSG pourrait de nouveau se positionner sur l’international français, d’autant que Leonardo partagerait l’avis de son président. Aouar n’est pas l'unique joueur de l’OL sur les tablettes du club de la capitale puisque Léo Dubois serait également observé de près par Leonardo. Le latéral droit est une cible de longue date du PSG, qui pourrait ainsi tenter sa chance dans ces deux dossiers dans les prochains mois. De quoi ravir Kylian Mbappé.

Mbappé aimerait voir Aouar et Dubois au PSG