Foot - Mercato

Mercato : L'AC Milan prêt à s'attaquer à une star de Premier League ?

Publié le 28 décembre 2020 à 19h25 par La rédaction

En quête de renforts offensifs lors du prochain mercato hivernal, l'AC Milan s'intéresserait de près à Wilfried Zaha, attaquant de Crystal Palace.