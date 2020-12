Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a-t-il eu raison de licencier Tuchel ?

Publié le 30 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

C'est désormais officiel, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG. Le technicien allemand a été officiellement démis de ses fonctions ce mardi. Mais Nasser Al-Khelaïfi a-t-il fait le bon choix ?

« Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel . » Par le biais de ce communiqué, le PSG a officialisé ce mardi ce que tout le monde savait depuis le 24 décembre, à savoir que Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du club de la capitale. Le technicien allemand s'est vu annoncer son licenciement après la victoire contre Strasbourg (4-0), sa dernière sur le banc du PSG sur lequel il s'était installé durant l'été 2018 pour remplacer Unai Emery. Nasser Al-Khelaïfi a donc tenu à rendre hommage à Thomas Tuchel. « Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir », confiait-il sur le site officiel du club. Mais le président du PSG a-t-il pris la bonne décision ?

Tuchel, second entraîneur de l'ère QSI viré en cours de saison

La question se pose compte tenu des résultats du PSG, qui atteint la finale de la Ligue des Champions la saison dernière pour la première fois de son histoire. C'est donc à mettre au crédit de Thomas Tuchel qui avait également réussi à se faire facilement accepter par son groupe, y compris par ses stars, grâce à sa méthode qualifiée ironiquement de « calinothérapie. » Mais après six premiers mois idylliques en terme de résultats et de jeu, Thomas Tuchel connaît son premier grand échec avec l'élimination contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions malgré une victoire à Old Trafford (2-0). Un revers qui collera à la peau du technicien allemand dont le passage au PSG est également marqué par ses relations houleuses avec ses directeurs sportifs, Antero Henrique d'abord, puis Leonardo. Des relations conflictuelles qui lui auront probablement coûté cher, tout comme ses sorties publiques lors desquelles il ne se privait pas de critiquer ouvertement la gestion du club. Sa communication est donc une des raisons majeurs de son éviction, mais les récents résultats ont également pesé dans la décision du PSG puisque Thomas Tuchel semble avoir perdu ses repères tactiques et le jeu proposé depuis plusieurs mois était loin de celui entrevu lors de ses premiers matches sur le banc parisien. Pour toutes ses raisons, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de frapper fort en se séparant de Thomas Tuchel qui sera remplacé par Mauricio Pochettino.



Selon vous, le PSG devait-il se séparer de Thomas Tuchel ?