Mercato - PSG : Leonardo peut remercier Unai Emery pour Mauricio Pochettino !

Publié le 30 décembre 2020 à 18h45 par H.G.

Alors qu’il sera très prochainement intronisé au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait mûrement réfléchi à la possibilité de prendre les rênes du club de la capitale. Dans cette optique, l’Argentin se serait même entretenu avec Unai Emery afin de prendre des renseignements sur les champions en titre de Ligue 1.

Le début de saison poussif du PSG avec un jeu peu convaincant a été fatal à Thomas Tuchel. À six mois de la fin de son contrat, l’entraîneur allemand a officiellement été démis de ses fonctions ce mardi après avoir appris son licenciement le 23 décembre dernier après la rencontre des Parisiens contre Strasbourg. Et le moins que l’on puisse dire est que le Paris Saint-Germain n’a pas perdu de temps pour le remplacer, puisqu’il a d’ores et déjà pris la décision de confier les rênes de son équipe première à Mauricio Pochettino. L’ancien entraineur de Tottenham a trouvé un accord pour un contrat de deux ans et demi comme le10sport.com vous l’a révélé. Et si l’officialisation de son arrivée se fait encore attendre, tout indique que l’Argentin ayant évolué au PSG entre 2001 et 2003 songeait de longue date à retrouver le club de la capitale française…

Pochettino convoitait le poste d’entraîneur du PSG depuis longtemps