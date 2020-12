Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Pochettino, Leonardo a failli prendre une décision radicale !

Publié le 30 décembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Remercié à six mois de la fin de son contrat au PSG, Thomas Tuchel aurait pu être licencié dès le début du mois de décembre, en cas de défaite face à Manchester United lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Et si ce scénario s'était produit, Mauricio Pochettino était loin d'être la priorité de Leonardo...

Malgré une large victoire contre Strasbourg (4-0) pour finir une année 2020 historique pour le PSG, Thomas Tuchel a été licencié de son poste d'entraîneur, quelques mois après avoir emmené le PSG en finale de Ligue des Champions. Le technicien allemand paie ainsi sa déclaration non autorisée dans un média allemand, ainsi que sa mauvaise relation avec Leonardo, qui avait particulièrement perturbé le dernier mercato estival du PSG. Pour lui succéder, le directeur sportif brésilien aurait misé sur Mauricio Pochettino, libre de tout contrat depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019. Toutefois, le technicien argentin n'était pas le favori pour prendre place sur le banc du PSG il y a encore quelques semaines...

Thiago Motta était à un pas du PSG !