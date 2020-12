Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Eriksen, Alli… Leonardo a identifié sa grande priorité !

Publié le 30 décembre 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG devrait très prochainement annoncer la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, Leonardo s’activerait de son côté pour renforcer l’effectif du club de la capitale cet hiver. Mais si bon nombre de joueurs sont annoncés sur les tablettes parisiennes, l’écurie francilienne aurait identifié une grande priorité dans tous ses chantiers.

Le moins que l’on puisse dire est que cette trêve hivernale est loin d’être de tout repos pour le PSG ! Et pour cause, la direction du club de la capitale a profité de cette période pour se séparer de Thomas Tuchel à six mois de la fin de son contrat. Le renvoi de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a été officialisé ce mardi. Pour l’heure, l'annonce de l’arrivée de son successeur n’a pas été effectuée, mais l’identité de celui-ci ne fait désormais plus de doute : il s’agira de Mauricio Pochettino qui, comme le10sport.com vous l’a révélé, a trouvé un accord autour d’un contrat de deux ans et demi. De plus, celui qui fut joueur du PSG entre 2001 et 2003 commencerait déjà à s’activer en proposant des noms à Leonardo afin de renforcer l’effectif parisien cet hiver.

Dele Alli sur le départ, statu quo dans le dossier Christian Eriksen

Le Parisien l’a dernièrement annoncé : la fenêtre hivernale des transferts sera active du côté de la Ville Lumière , Leonardo souhaitant profiter du maximum de bonnes opportunités sur le marché des transferts. Et avec son passé d’entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino pourrait tenter d’attirer deux de ses anciens protégés à Paris, à savoir Christian Eriksen et Dele Alli. Comme nous vous l’avons révélé, l’Argentin a une préférence très nette pour le second cité, même si le Danois de l’Inter figure bien dans la shortlist parisienne. Et tout indique que Mauricio Pochettino aura une réelle marge de manœuvre avec l’actuel joueur des Spurs , en manque de temps de jeu sous les ordres de José Mourinho. En effet, dans le Here We Go Podcast , Fabrizio Romano affirme que Dele Alli souhaite bel et bien quitter le club londonien cet hiver. Un départ aurait ainsi de grandes chances de se produire cet hiver, tandis que le journaliste italien rappelle que le PSG et le Real Madrid avaient coché son nom l’été dernier. Quant à Christian Eriksen, Fabrizio Romano explique que rien n’aurait encore eu lieu dans l’optique d’une arrivée du joueur de l’Inter au Paris Saint-Germain cet hiver. Toutefois, l’arrivée de Mauricio Pochettino pourrait prochainement changer les choses : « Pour le moment, il n'y a rien entre l'Inter et le PSG pour Christian Eriksen, c’est sûr que l'arrivée de Pochettino peut changer quelque chose, mais pour le moment il n'y a rien ».

La grande priorité du PSG : prolonger Kylian Mbappé !