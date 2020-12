Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Neymar... Le Barça prépare un plan de folie !

Publié le 30 décembre 2020 à 19h30 par La rédaction

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Emili Rousaud a présenté son organigramme ce mercredi en cas d’élection le 24 janvier prochain. Parmi les personnes les plus influentes de son projet figure Josep Maria Minguella au poste de vice-président. Et l’ancien agent de Lionel Messi prépare un plan colossal pour redresser la situation du club.

Après le mandat chaotique de Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone s’apprête à entrer dans une nouvelle ère le 24 janvier prochain lors des élections présidentielles du club culé. A désormais moins d’un mois des élections, le projet de la plupart des candidats commence à prendre forme, et les favoris à se détacher. Après Victor Font en début de semaine, Emili Rousaud a ce mercredi dévoilé son organigramme, avec un nom bien connu au poste de vice-président : Josep Maria Minguella. L’ancien agent de Lionel Messi est notamment à l’origine de l’arrivée de la Pulga au FC Barcelone, mais également de celles de Rivaldo, Diego Maradona ou encore plus récemment Ansu Fati. Le futur vice-président du club culé en cas d’élection d’Emili Rousaud s’est ainsi exprimé sur son plan de grande ampleur pour renforcer le FC Barcelone...

Minguella a pris d’ores et déjà pris contact avec l’entourage d’Haaland et Mbappe

Alors que Ronald Koeman a pris la décision de se séparer de Luis Suarez l’été dernier, le FC Barcelone n’a pas été en mesure de lui trouver un digne successeur, laissant le secteur offensif du club culé particulièrement déséquilibré, causant notamment une première partie de saison décevante. Si le FC Barcelone est actuellement dans une situation financière délicate, Josep Maria Minguella a affirmé avoir d’ores et déjà pris contact avec l’entourage de certains joueurs, notamment Mino Raiola, afin de prendre la température concernant le recrutement d’Erling Haaland : « Sur un plan personnel, j'ai parlé avec Raiola et j'ai exactement toutes les données si Emili Rousaud devient président. Il doit être approuvé par le directeur sportif. Si nous le faisions dans l'autre sens, nous commencerions mal » a-t-il affirmé, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Outre l’attaquant du Borussia Dortmund, le futur vice-président du FC Barcelone en cas d’élection d’Emili Rousaud cible également Kylian Mbappe, affirmant une nouvelle fois avoir déjà pris contact avec son entourage : « Il est évident que le nom de Mbappé devait sortir, c'est un nom qui a été mis sur la table lorsque Neymar est parti. C'était sur la table des dirigeants et du directeur sportif, il a été décidé que Dembélé était plus nécessaire que Mbappé. Si nous sommes à tête du club, le nom de Mbappé sera de nouveau mis sur la table, et nous avons déjà pris des contacts. Nous serons là », a-t-il révélé, toujours dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Emili Rousaud a ainsi un plan concret pour redresser la situation du FC Barcelone, et Josep Maria Minguella pourrait également jouer un grand rôle concernant l’avenir de Lionel Messi...

Le duo Messi - Neymar bientôt reformé au Barça ?