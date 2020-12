Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle révélation de taille dans le dossier Ramos !

Publié le 30 décembre 2020 à 19h00 par La rédaction

15 ans après son arrivée en provenance de Séville, Sergio Ramos pourrait vivre ses derniers mois au Real Madrid, alors qu'il arrive en fin de contrat chez les Merengues, et n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec Florentino Perez...

Capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos se retrouve dans une position délicate, à quelques mois de la fin de son contrat chez les Merengues . L'international espagnol n'a toujours pas prolongé son contrat, et n'aurait pas pris de décision à l'heure actuelle. Malgré son statut de leader au sein de l'effectif, le défenseur de 34 ans ne fait pas figure d'exception dans la politique de prolongation de contrat de Florentino Perez, qui refuse catégoriquement de prolonger de plus d'une saison à la fois les joueurs âgés de plus de 30 ans. Réclamant un contrat de 2 ans, Sergio Ramos envisage ainsi un départ cet été, et les prétendants ne manqueraient pas pour le capitaine madrilène. Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo surveillerait depuis plusieurs semaines la situation de Sergio Ramos, et semble ainsi prêt à passer à l'action, alors que le numéro 4 Merengue sera libre de négocier avec le club de son choix le 1er janvier. Si le temps presse pour Florentino Perez, le président du Real Madrid serait catégorique sur sa position...

Florentino Perez ou Sergio Ramos, qui cédera le premier ?