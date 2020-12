Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un avertissement pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi est des plus incertains au FC Barcelone, l'un des candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu, Emili Rousaud, estime que l’international argentin devra consentir un effort salarial s’il souhaite rester au sein de son écurie de toujours.

Lionel Messi est à la croisée des chemins au FC Barcelone. Resté au sein des pensionnaires du Camp Nou l’été dernier alors qu’il souhaitait s’en aller, l’attaquant argentin est maintenant à quelques mois de la fin de son contrat dans son club formateur, celui-ci expirant le 30 juin prochain. Et pour l’heure, rien n’aurait avancé en vue d’une prolongation de son bail depuis qu’il a mis fin aux négociations au printemps dernier. Dans le même temps, il est annoncé que le PSG serait prêt à se pencher sur la possibilité d’enrôler Lionel Messi, et ce tout particulièrement depuis que Neymar a émis le souhait de rejouer avec son ancien coéquipier à Paris. Cependant, au Barça, on ne désespère pas encore de voir La Pulga accepter de prolonger son contrat. Seulement voilà, au regard de la situation économique délicate du FC Barcelone, l’Argentin pourrait n’avoir d’autre choix que de revoir à la baisse ses exigences salariales s’il désire rester en Catalogne. C’est du moins ce qu’a expliqué Emili Rousaud, candidat à l’élection présidentielle des Blaugrana qui se tiendra le 24 janvier prochain.

« Est-ce que je veux qu'il reste ? Oui, mais pas à n'importe quel prix »