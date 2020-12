Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi pourrait suivre les traces de Diego Maradona !

Publié le 13 décembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Bien décidé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi ne manque pas de piste à travers l'Europe et même au-delà. Alors que Kevin-Prince Boateng, son ancien coéquipier, lui conseille de rejoindre le Napoli, les Partenopei seraient en mesure d'accueillir la Pulga.

L'histoire aime se répéter. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone. Alors que les géants européens se positionnent, et notamment le PSG et Manchester City, la Pulga aurait également reçu des appels de la MLS ou d'Argentine pour un retour au pays. Mais plus récemment, une nouvelle piste, lancée par un de ses anciens coéquipiers, est sortie de terre. Prêté six mois à Barcelone en 2019, Kevin-Prince Boateng conseille ainsi son ancien capitaine de rejoindre le Napoli pour marcher sur les traces de Diego Maradona. « Ça serait dingue que, à la fin de son contrat avec le Barça, il appelle le Napoli pour dire : ''En l’honneur de Maradona je viens pour jouer un an ou deux, sans penser à l’argent, juste au cœur''. Ce serait comme un film ! Ce serait une histoire incroyable. Si j’étais Messi, j’appellerais tout de suite le président du Napoli pour lui dire que j’arrive » , a lâché l'attaquant ghanéen dans un entretien accordé à ESPN .

Une opération économiquement possible